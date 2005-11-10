Lazio, problemi per Zaccagni: chiede il cambio con il Cagliari, le sue condizioni
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Daniele Najjar
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01.11.2026 16:22Serie A
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Problemi per Mattia Zaccagni in casa Lazio: l'esterno italiano ha sentito qualcosa all'altezza della coscia sinistra, chiedendo il cambio al 56'. Gattuso ha inserito Pinamonti e Dele-Bashiru togliendo appunto Zaccagni e Frattesi. Da valutare nelle prossime ore le sue condizioni per capire l'entità del problema e se si è fermato in tempo.
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