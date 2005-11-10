Lazio-Cagliari, Marelli sul contatto fra Rodriguez e Dele-Bashiru: "Veramente leggero"
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Daniele Najjar
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01.11.2026 16:30Serie A
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La Lazio chiede un rigore nel corso del secondo tempo della sfida con il Cagliari: al 62' Taylor imbuca per Dele-Bashiru, intervento di Rodriguez con il centrocampista biancoceleste che rimane a terra dolorante. L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn ha spiegato: "Contatto veramente molto leggero, leggerissimo per dinamica dell'azione, poi il difensore del Cagliari ha colpito nettamente il pallone".
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