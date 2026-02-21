Juve-Como, i convocati di Spalletti: assente lo squalificato Kalulu, prima chiamata per Rizzo
Sfida casalinga per la Juventus. I bianconeri di Luciano Spalletti scenderanno in campo questo pomeriggio alle 15 all'Allianz Stadium per sfidare il Como di Cesc Fabregas. E nella mattinata di oggi, il mister ha diramato l'elenco dei convocati. Assenti, oltre allo squalificato Kalulu, gli indisponibili Bremer, Milik e Vlahovic mentre da segnalare la prima convocazione per Rizzo.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Gatti, Kelly, Cambiaso, Cabal, Rizzo.
Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.
