Cremonese, Vardy in panchina. Nicola: "Cerchiamo di tenere tutte gli attaccanti vivi"

L’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Roma valevole per la 26^ giornata di Serie A.

Vardy fuori: come mai?

"Abbiamo 4 giocatori davanti e stiamo cercando di tenere tutti vivi. Parte Toni, spero che faccia la prestazione che ha mostrato in settimana. Pronti poi Milan e Jamie, che le ha giocate tutte e che rischia magari situazioni spiacevoli".

Conta più l'aspetto mentale?

"Sapevamo che il nostro campionato era questo. Ci sono 13 partite a disposizione, incontriamo una squadra forte e possiamo concentrarci sul tipo di prestazione da fare contro queste squadre".

Tanti infortuni: per la salvezza è preoccupato?

"Preferirei sempre avere tutti a disposizione, ma non voglio far notare chi non c'è. Oggi abbiamo Folino in difesa, può fare bene in quel ruolo e per me ha le qualità giuste".