Dalla D un'altra promossa tra i pro? La Folgore Caratese si gioca il salto di categoria

Quattro giornate al termine della regular season di Serie D, e primi verdetti già emessi: se da un lato Vogherese e Portogruaro hanno assaporato un'amara retrocessione, dall'altro ecco che prima la Scafatese, poi il Treviso e il Grosseto, hanno festeggiato il promozione in Serie C. Che questa sera potrebbe arrivare anche per un'altra compagine, l'attuale capolista del Girone B, la Folgore Caratese.

La squadra di Michele Criscitiello, infatti, ha 11 punti di vantaggio sul Chievo Verona secondo, e una vittoria nel match serale contro l'Oltrepò sancirebbe il salto di categoria, che potrebbe comunque arrivare anche in caso di pareggio; in questa situazione, però, tutto si legherebbe al risultato dei clivensi, che non dovrebbero vincere. Ma c'è ottimismo per la serata odierna (nonostante l'avversario non sia dei più agevoli), tanto che i festeggiamenti dei biancazzurri sono già pronti da una settimana.