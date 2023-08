ufficiale Brescia, c'è il ritorno a centrocampo. Dopo due anni si rivede Bjarnason

L'indizio social non lasciava spazio all'immaginazione: un trono che evocava i vichinghi, non poteva che annunciare il ritorno di Birkir Bjarnason, soprannominato Thor e il Vichingo, e infatti così è stato. L'islandese, dopo due anni all'estero (un anno e mezzo in Turchia all’Adana Demirsport e sei mesi in Norvegia con la maglia del Viking), torna al Brescia, dove ha militato dalla seconda parte della stagione 2019-20 sino al termine della stagione 2020-21.

Ad annunciarlo, il club lombardo, con la nota che di seguito riportiamo:

"Brescia Calcio comunica il tesseramento del calciatore Birkir Bjarnason. Per il centrocampista islandese, classe 1988, si tratta di un ritorno, dato che ha indossato la maglia del Brescia dalla seconda parte della stagione 2019-20 sino al termine della stagione 2020-21.

Il calciatore vanta più di cento presenze con la maglia della propria nazione e un passato con le maglie, tra le tante, di Aston Villa, Sampdoria e Basilea, con il quale ha conquistato il campionato svizzero nella stagione 2015-16".