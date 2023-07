ufficiale Fiorenzuola, ecco il rinforzo in attacco. Alberti firma un biennale con i rossoneri

vedi letture

Come avevamo anticipato, il Fiorenzuola si rinforza in attacco, con l'innesto di Thomas Alberti nella fila rossonere: il giocatore ha sottoscritto con il club un contratto di valenza biennale.

Ecco la nota:

"U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter comunicare di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Thomas Alberti fino al 30/06/2025.

Attaccante centrale dalla grande struttura fisica (191 cm), Alberti arriva in rossonero dopo una stagione di grande spessore al Brusaporto in Serie D Girone B, con ben 19 reti realizzate in 29 presenze complessive.

La sua esperienza in Serie C è altrettanto importante, forte di 87 presenze con 11 reti realizzate.

Vicentino di nascita, la carriera di Alberti comincia a Bassano del Grappa, prima di passare (ventenne) al Levico Terme dove da Under in Serie D realizza 6 reti in 34 partite. Questo biglietto da visita riesce ad aprire le porte del professionismo per Thomas, che firma così l’accordo con la Paganese in Serie C.

Alberti disputa due stagioni con la maglia della Paganese (6 reti in 27 presenze nella stagione 2019/2020 di Serie C), prima di disputare con la maglia del Pisa la prima parte di campionato di Serie B 2020/2021. Nel girone di ritorno 2020/2021 Alberti passa in prestito al Matelica in Serie C, maglia con cui l’attaccante classe 1998 totalizza 16 presenze con 4 reti.

Nel 2021/2022 Alberti veste le maglie di Fidelis Andria in Serie C Girone C e del Legnago in Serie C Girone A, prima di disputare una grande stagione al Brusaporto in Serie D.

A Thomas il benvenuto da parte di tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922, con l’attaccante veneto che sarà a disposizione di Mister Andrea Bonatti e del suo staff a partire dal ritiro estivo".