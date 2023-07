ufficiale Giana Erminio, confermati per la nuova stagione Colombara, Piazza e Previtali

Confermati anche per la stagione 2023/24 i calciatori classe 2004 che nel campionato scorso hanno rappresentato la granitica linea green della difesa della Giana. Con un contratto di addestramento tecnico, Matteo Colombara, Andrea Piazza e Nicolas Previtali anche in Serie C faranno parte della rosa a disposizione di mister Chiappella.