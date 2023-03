ufficiale Olbia, rinnovo fino al giugno 2025 per Daniele Ragatzu

La società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il giocatore Daniele Ragatzu per il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2025. Con 204 presenze, 76 reti e 46 assist Ragatzu ha segnato profondamente la storia recente del club imponendosi come miglior marcatore dell'Olbia nei campionati professionistici. La strada del numero dieci e dell'Olbia sarà quindi ancora la stessa: insieme, in maglia bianca, per continuare a entusiasmare e a scrivere un futuro ricco di reciproche soddisfazioni.