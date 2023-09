ufficiale Pissardo lascia il Novara. Definita la risoluzione consensuale del contratto

vedi letture

Le strade di Marco Pissardo e del Novara. In queste ore, è arrivata l'ufficialità della risoluzione del contratto che legava il portiere al club. Pissardo a Novara è arrivato la scorsa estate, collezionando in stagione 20 presenze in Serie C (con 5 clean sheet).

Ecco il comunicato ufficiale in merito a tale decisione, pubblicato sul sito del club piemontese: "La Società Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con Marco Pissardo per la risoluzione consensuale del contratto. A Marco un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".