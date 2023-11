ufficiale SPAL, accordo fino a giugno 2024 per Alessandro Bassoli

S.P.A.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del difensore Alessandro Bassoli. Il nuovo calciatore biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Classe 1990, Bassoli cresce nel settore giovanile del Bologna e con i rossoblù esordisce in Serie A nella stagione 2009/2010. Nel 2012 il diritto alle sue prestazioni sportive viene acquisito dal ChievoVerona che nelle stagioni seguenti lo cede in prestito a Modena, Südtirol, Cremonese e poi nuovamente alla società altoatesina. Nell’estate 2017 si trasferisce al Pordenone con il quale due anni più tardi conquista la promozione in Serie B, militando tra le fila dei neroverdi fino al termine della stagione sportiva 2022/2023.