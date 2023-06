ufficiale V. Entella, anche Tenkorang dice addio. Farà ritorno alla Cremonese

"La Virtus Entella comunica che il calciatore Joshua Tenkorang tornerà alla Cremonese per la fine del prestito temporaneo. A Josh grazie per il contributo dato in questa stagione con la maglia biancoceleste e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera da parte del presidente Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Con questa nota il club ligure ha salutato il classe 2000 che si aggiunge dunque agli altri sei giocatori che hanno lasciato i biancocelesti.