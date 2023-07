ufficiale Virtus Verona, c'è il rinnovo per il portiere Sheikh: ha firmato un annuale

La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Sibi Sheikh fino al 30 giugno 2024.

Nato in Gambia il 21 febbraio 1998, Sibi è attualmente il giocatore in rosa con la più lunga militanza per stagioni consecutive con la maglia della Virtus con cui ha debuttato, allora diciottenne, nell’ottobre del 2016. Nel corso dei sette tornei in rossoblù, di cui due in Serie D e cinque in Serie C, Sibi è diventato il primo giocatore virtussino a scendere in campo a livello internazionale debuttando con la maglia della nazionale gambiana il 29 marzo 2021 in una partita di qualificazione alla Coppa d'Africa contro la Repubblica Democratica del Congo. Nel corso della sua carriera ha difeso la porta rossoblù in cento gare ufficiali, di cui 63 in competizioni organizzate dalla Lega Pro, incluse le 15 presenza in C della passata stagione.

La Virtus Verona e Sibi proseguono il loro cammino insieme!