ufficiale Virtus Verona, rinnovo fino al giugno 2025 per Gianmarco Begheldo

vedi letture

La Virtus Verona è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Gianmarco Begheldo fino al 30 giugno 2025. Nato il 19 maggio 2003 a Mira, di ruolo mezzala, alla sua prima stagione in rossoblù è sceso in campo in 4 occasioni, realizzando una rete in occasione del suo debutto da professionista contro il LR Vicenza allo stadio "Romeo Menti" nella gara valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C.