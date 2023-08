ufficiale Vis Pesaro, risolto il contratto dell'argentino Sosa. La nota del club

vedi letture

“La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Tomás Ignacio Sosa per la risoluzione consensuale del contratto, quindi il ragazzo non è più un giocatore biancorosso. In bocca al lupo Tomàs per il prosieguo della carriera”.

Con questa nota il club biancorosso ha salutato l’attaccante italo-argentino che ha trovato poca fortuna nel club marchigiano dopo il suo acquisto nell’agosto del 2022 dal Defensa y Justicia, club argentino di massima divisione. Il giocatore infatti nella passata stagione ha collezionato appena una presenza in Coppa Italia Serie C con la Vis prima di trasferirsi in prestito al Pontedera dove non ha trovato molto più spazio concludendo la stagione con appena quattro presenze, per un totale di 63’ in campo, e un assist. Ora Sosa sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.