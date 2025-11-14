Vicenza, Talarico: "Con mister Gallo si pedala, non ci sono alternative. Chiede sacrificio"

Ospite di E' solo calcio, il centrocampista del Vicenza Raul Talarico ha commentato: "Ci dispiace perché per noi giocare in trasferta è come stare in casa - riporta Trivenetogol.it - cercheremo sempre di onorare la maglia. Con il mister si pedala, non ci sono alternative. L'eliminazione dalla Coppa? Dispiace perché era una cosa a cui tutti tenevamo, anche per dare spazio a chi gioca meno. Il mister è un martello, vuole che non si molli mai, chiede sacrificio, compattezza di squadra.

Credo che l’abbiamo dimostrato anche nell’ultima partita in inferiorità numerica. Correre per il compagno e non sbagliare atteggiamento sono caratteristiche che ci contraddistinguono. Ho avuto un problema che mi portavo dietro dall’anno scorso, non è ancora superato del tutto ma rispetto alla passata stagione sto da Dio. L’esultanza dopo il gol di Stückler? Sono le cose spontanee che danno dimostrazione dell’importanza del gruppo".