Ufficiale
Vis Pesaro, ceduto Santino Tombesi in prestito fino a giugno all'Enna
Enna Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell’attaccante Santino Tombesi, classe 2007, italo-argentino proveniente dalla Vis Pesaro.
Tombesi, cresciuto nel settore giovanile del Talleres di Cordoba, arriva ad Enna dopo la precedente esperienza maturata con la Sammaurese, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico e del gruppo squadra.
La Società accoglie Santino con un caloroso benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia gialloverde.
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
3 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile