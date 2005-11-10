Cos'è la rinforma Zola e perché applicarla al sistema italiano è così maledettamente difficile

C'è una figura che lavora nell'ombra per rilanciare il calcio italiano, lasciando le luci della ribalta a Ranieri e Mancini: è Gianfranco Zola, vicepresidente vicario della Lega Pro e dallo scorso agosto coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. È in questa veste che sta avallando il varo di un piano inedito: la riforma dei corsi che, dal prossimo gennaio, dovranno formare i nuovi allenatori delle squadre giovanili, cioè gli insegnanti dei futuri calciatori professionisti.

Serve un inversione di pensiero: più soldi a chi forma, meno a chi allena i campioni

Il riferimento per la soluzione del problema è Boskov e una delle sue massime: l'ex allenatore della Sampdoria sosteneva che i formatori dei

piccoli atleti, figure essenziali per la loro crescita sportiva,vanno pagati più dei tecnici dei club professionistici, perché gli insegnamenti appresi

durante l’infanzia e l’adolescenza non si scordano più. Nelle squadre nazionali dell’ex Jugoslavia agli istruttori accadeva esattamente questo. Invece i club italiani, che poco investono nei settori giovanili, pagano pochissimo gli allenatori dei ragazzi, col risultato di incentivare il doppio lavoro, la fuga dei più bravi o il ricorso al paravolontariato e all’improvvisazione, fa notare Il Secolo XIX.

Una delle sue prime mosse da dirigente federale è stato riunire allo stesso tavolo tre componenti della Figc che non sempre hanno dialogato tra loro – il settore giovanile e scolastico, il settore tecnico al quale vanno ricondotti i corsi rivisitati e il Club Italia – e la sintesi dei colloqui si è tradotta nelle nuove linee guida.