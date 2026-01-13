TMW All'ACR Messina salta mister Romano. Contatti con Pesoli per la sua sostituzione

Si è chiusa l'avventura di mister Giuseppe Romano all'ACR Messina, con il club che ha optato per l'esonero del tecnico, affidando temporaneamente la guida della prima squadra a mister Alessandro Parisi e a mister Domenico Bombara; che non saranno però coloro che porteranno in fondo la stagione. Un'annata che, dopo gli anni nelle giovanili, potrebbe nuovamente portare mister Emanuele Pesoli sulla panchina di una prima squadra: perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è lui il principale candidato per la guida dei siciliani.

Già avviati i contatti tra le parti, ma non è ancora stato definito l'accordo economico che porterà poi alla decisione dell'allenatore sul da farsi; c'è comunque ottimismo per la positiva conclusione della trattativa.

Di seguito, intanto, il comunicato sul cambio di guida tecnica: "L’ACR Messina comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Giuseppe “Pippo” Romano e il suo staff tecnico.

La società desidera esprimere profonda gratitudine al Mister Romano per il lavoro svolto e per l’eccezionale risultato conseguito: un vero e proprio miracolo sportivo che ha permesso al club di raggiungere traguardi importanti in un momento estremamente delicato della storia biancoscudata.

L’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati da Pippo Romano e dal suo staff resteranno un capitolo significativo del percorso del club.

La dirigenza augura al Mister Romano e ai suoi collaboratori le migliori fortune professionali per il prosieguo della loro carriera.

La guida tecnica della prima squadra sarà affidata momentaneamente a mister Alessandro Parisi e a mister Domenico Bombara".