Emanuele Pesoli: "Sì, son stato contattato dall'ACR Messina. La nuova proprietà farà cose belle"

Non solo Serie C nell'appuntamento mattutino di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della terza serie professionistica italiana, perché con mister Emanuele Pesoli si è parlato anche di ACR Messina, visto che il suo nome, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, è stato accostato alla panchina della formazione giallorossa.

Pesoli, ha confermato il tutto: "Sì, ho ricevuto questa chiamata e ho avuto modo di parlare con il direttore. È stata una cosa che mi ha fatto molto piacere e che ho valutato attentamente, ma c’è stata una piccola frenata, perché la società ha deciso - in questa settimana - di programmare la partita con il tecnico l’Under 19. Al momento sono in attesa, qualora ci fosse un ripensamento o perlomeno un approfondimento da fare sono a disposizione. Messina è una piazza bellissima, una grande città che manca dal calcio professionistico da qualche anno. In qualche modo, con la nuova proprietà, si punta a fare qualcosa di importante e il fatto che abbiano pensato a me è una cosa che mi fa davvero molto piacere e che sto sicuramente valutando".

Non resta quindi che attendere quella che sarà la prossima volontà della società, al momento in lotta per la salvezza nel Girone H di Serie D.