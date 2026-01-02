Ufficiale
Barletta, La Monica torna al Campobasso. E annuncia l'arrivo di Fino dal Monopoli
TUTTO mercato WEB
La S.S.D. Barletta 1922 comunica il rientro al Campobasso 1919 del calciatore Giuseppe La Monica. La società biancorossa ringrazia Giuseppe per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua esperienza a Barletta, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive per il prosieguo della stagione.
Contestualmente, la S.S.D. Barletta 1922 comunica il tesseramento del difensore classe 2008 Vito Fino, proveniente dal Monopoli, ed il deposito dei contratti di Domenico Franco e Vincenzo Ragone, già annunciati precedentemente.
Altre notizie Serie D
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
Primo piano
Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile