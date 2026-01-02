Ufficiale Dolomiti Bellunesi, De Paoli va prestito in Serie D: giocherà nell'Union Clodiense

L'attaccante classe 2002 della Dolomiti Bellunesi Filippo De Paoli scende di categoria e va a rinforzare il reparto offensivo dell'Union Clodienese Chioggia in Serie D. questo il comunicato del club:

"La Dolomiti Bellunesi comunica di aver definito la cessione in prestito di Filippo De Paoli all’Union Clodiense Chioggia, formazione impegnata nel girone C del campionato di Serie D.

La scelta nasce dalla volontà condivisa di permettere l calciatore di proseguire nel proprio percorso di crescita e di affinare ulteriormente le sue qualità in un contesto diverso e con continuità di impiego.

Nel corso della stagione in Serie C Sky Wifi, De Paoli ha collezionato 10 presenze, partendo titolare nella sfida contro la capolista Lanerossi Vicenza. Il suo legame con i colori dolomitici rimane comunque profondo e significativo: sono, infatti, 112 le presenze complessive, impreziosite da 12 gol e 6 assist. Numeri che raccontano il contributo concreto e costante offerto nel tempo.

La società ringrazia Filippo per la professionalità e l’impegno sempre dimostrati e gli augura il meglio per questa nuova esperienza".