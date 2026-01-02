Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Dolomiti Bellunesi, De Paoli va prestito in Serie D: giocherà nell'Union Clodiense

Dolomiti Bellunesi, De Paoli va prestito in Serie D: giocherà nell'Union ClodienseTUTTO mercato WEB
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:34Serie D
Tommaso Maschio

L'attaccante classe 2002 della Dolomiti Bellunesi Filippo De Paoli scende di categoria e va a rinforzare il reparto offensivo dell'Union Clodienese Chioggia in Serie D. questo il comunicato del club:

"La Dolomiti Bellunesi comunica di aver definito la cessione in prestito di Filippo De Paoli all’Union Clodiense Chioggia, formazione impegnata nel girone C del campionato di Serie D.

La scelta nasce dalla volontà condivisa di permettere l calciatore di proseguire nel proprio percorso di crescita e di affinare ulteriormente le sue qualità in un contesto diverso e con continuità di impiego.

Nel corso della stagione in Serie C Sky Wifi, De Paoli ha collezionato 10 presenze, partendo titolare nella sfida contro la capolista Lanerossi Vicenza. Il suo legame con i colori dolomitici rimane comunque profondo e significativo: sono, infatti, 112 le presenze complessive, impreziosite da 12 gol e 6 assist. Numeri che raccontano il contributo concreto e costante offerto nel tempo.

La società ringrazia Filippo per la professionalità e l’impegno sempre dimostrati e gli augura il meglio per questa nuova esperienza".

Articoli correlati
Dolomiti Bellunesi, confermato anche in Serie C il classe 2002 Filippo De Paoli Dolomiti Bellunesi, confermato anche in Serie C il classe 2002 Filippo De Paoli
Dolomiti Bellunesi, altra conferma: l'esterno offensivo Filippo De Paoli resta anche... Dolomiti Bellunesi, altra conferma: l'esterno offensivo Filippo De Paoli resta anche in C
Altre notizie Serie D
Dolomiti Bellunesi, De Paoli va prestito in Serie D: giocherà nell'Union Clodiense... UfficialeDolomiti Bellunesi, De Paoli va prestito in Serie D: giocherà nell'Union Clodiense
Nocerina, Antonio Amodio è il nuovo direttore sportivo dei rossoneri Nocerina, Antonio Amodio è il nuovo direttore sportivo dei rossoneri
Saporetti torna in D dopo l'addio al Forlì: è un nuovo giocatore della Pistoiese UfficialeSaporetti torna in D dopo l'addio al Forlì: è un nuovo giocatore della Pistoiese
Gradito ritorno in casa Fasano: è l'argentino Bianchini. Ha lasciato l'Audace Cerignola... UfficialeGradito ritorno in casa Fasano: è l'argentino Bianchini. Ha lasciato l'Audace Cerignola
Dopo la risoluzione con il Forlì, Saporetti va in D: è un nuovo acquisto della Pistoiese... UfficialeDopo la risoluzione con il Forlì, Saporetti va in D: è un nuovo acquisto della Pistoiese
Ricco avvio di 2026 per la Serie D: non c'è solo il campionato. Il 7 gennaio semifinali... Ricco avvio di 2026 per la Serie D: non c'è solo il campionato. Il 7 gennaio semifinali di Coppa Italia
San Marino, Dipierro nuovo ds: la prima mossa è l'esonero di Malgrati. Panchina a... UfficialeSan Marino, Dipierro nuovo ds: la prima mossa è l'esonero di Malgrati. Panchina a Ingenito
Banchini risolve con la Pro Vercelli e sposa il progetto della Sanremese: è il nuovo... UfficialeBanchini risolve con la Pro Vercelli e sposa il progetto della Sanremese: è il nuovo mister
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, il primo colpo di Paratici è Manor Solomon: arriva in prestito dal Tottenham
Immagine top news n.1 Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Immagine top news n.2 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
Immagine top news n.3 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.4 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.5 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.6 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.7 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Raspadori tra Roma e Lazio: dove andare? Ecco il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Zirkzee farà la differenza. Juve, prima rinnova Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex agente di Insigne: "Lui alla Lazio? Sarebbe bello rivederlo al Napoli"
Immagine news Serie A n.2 Como, i convocati di Cesc Fabregas per la gara contro l'Udinese: Addai indisponibile
Immagine news Serie A n.3 Solomon ha già le idee chiare: "Qui per aiutare la Fiorentina a risollevarsi"
Immagine news Serie A n.4 Il duro sfogo di Valcareggi: "Kean non ha testa, deve andarsene. Ferrari? Sembra Zelig"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, buone notizie per Sarri: Rovella torna ad allenarsi in gruppo, non gioca da settembre
Immagine news Serie A n.6 Sampdoria, ecco il primo rinforzo del mercato di gennaio: Begic arrivato in città
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, in arrivo Panada dall'Atalanta: potrebbe restare in prestito all'Under 23 nerazzurra
Immagine news Serie B n.2 Cistana-Bari ci siamo. Il centrale arriverà in prestito secco dallo Spezia
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città
Immagine news Serie B n.4 Il pescarese Thelen fra i feriti dell'incendio a Crans-Montana: "Ho visto cose orribili"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Aurelio sarà blindato: presto l'adeguamento del contratto per il terzino
Immagine news Serie B n.6 Avellino, depositato il contratto del terzino Sala: arriva a titolo definitivo dal Como
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle sue tracce
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, nuovo innesto in mezzo al campo. Dal Pisa arriva Maucci
Immagine news Serie C n.3 Ospitaletto, termina in anticipo l'avventura di Nahrudnyy. L'esterno torna alla Cremonese
Immagine news Serie C n.4 Il giovane Bertoncini in uscita dallo Spezia: ci sono tre club di Serie C sulle sue tracce
Immagine news Serie C n.5 Il Latina continua a rinforzare il centrocampo: arriva Lipani dalla Virtus Entella
Immagine news Serie C n.6 Del Fabro saluta il Giugliano e si accasa al Picerno: ha firmato fino al 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Pisa, chi sbaglia mette a rischio la stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.2 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.3 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.6 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…