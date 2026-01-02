Nocerina, Antonio Amodio è il nuovo direttore sportivo dei rossoneri

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo le dimissioni di Cucchino D’Eboli, la Nocerina ha individuato il nuovo direttore sportivo. Una scelta di cui si parlava già nei giorni scorsi e che ora ha trovato conferma: l’incarico è stato affidato ad Antonio Amodio, ex Giugliano Sorrento, e Crotone.

Per Amodio è pronto un contratto fino a giugno 2027 con i Molossi.