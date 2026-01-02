Nocerina, Antonio Amodio è il nuovo direttore sportivo dei rossoneri
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dopo le dimissioni di Cucchino D’Eboli, la Nocerina ha individuato il nuovo direttore sportivo. Una scelta di cui si parlava già nei giorni scorsi e che ora ha trovato conferma: l’incarico è stato affidato ad Antonio Amodio, ex Giugliano Sorrento, e Crotone.
Per Amodio è pronto un contratto fino a giugno 2027 con i Molossi.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
