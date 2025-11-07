Ufficiale Colombo torna alla Pistoiese. È il nuovo coordinatore degli attaccanti del vivaio arancione

Anni in orange in Serie B nella lontana stagione 1999-2000, poi il ritorno con la squadra in Serie D e infine quello con la formazione toscana in Serie C: da sempre la vita professionale dell'ex attaccante Corrado Colombo è stata legata alla Pistoiese, e ora un nuovo capitolo può iniziare a essere scritto. Il classe 1979, infatti, è tornato nel club: quest'oggi è stato nominato coordinatore degli attaccanti del vivaio arancione.

A renderlo noto, la società, con il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’ingresso di Corrado Colombo nel proprio Settore Giovanile. Ex giocatore orange e attaccante di Serie A, Colombo ricoprirà il ruolo di coordinatore degli attaccanti del vivaio arancione. Il suo arrivo arricchisce ulteriormente uno staff tecnico di grande valore, che già comprende figure come Stefano Carobbi e Angelo Pagotto.

Parallelamente, la FC Pistoiese comunica la risoluzione del contratto con Giovanni Saracini, preparatore atletico della prima squadra. A lui va il ringraziamento del Club per la professionalità e la dedizione dimostrate. La Società augura a Giovanni le migliori fortune personali e professionali per il futuro.