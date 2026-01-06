Esclusiva TMW Giampiero Clemente: "Benevento solido e continuo. Vi racconto l'Athletic Palermo"

"Ho dei ricordi meravigliosi di Benevento, sono stati gli anni della mia esplosione calcistica. Gol, momenti emozionanti. Guardo al Benevento con grande affetto". Così a TuttoMercatoWeb.com l'ex attaccante di - tra le altre - Benevento e Perugia, Giampiero Clemente, classe 78, oggi direttore sportivo dell'Athletic Palermo dove in estate è arrivato Giorgio Perinetti nelle vesti di direttore generale.

Clemente, è l'anno buono per il Benevento?

"Vederlo primo in classifica fa piacere. Sta mostrando continuità rispetto a Catania e Salernitana che sono le antagoniste principali. Vigorito è abituato a queste sfide, ci prova sempre. Credo che l'organico sia già competitivo, sta dimostrando di essere solido, compatto. Si stanno delineando le giuste gerarchie, non so quanto possa essere utile il mercato. Ma se i dirigenti troveranno dei tasselli utili a fare il salto di qualità credo che la proprietà non si tirerà indietro".

Le cose vanno meno bene a Perugia, altra sua ex squadra.

"Una piazza a cui sono legato e auguro le migliori fortune. A Perugia ho vissuto due anni, sono stato bene e la città mi ha subito preso a cuore. Il secondo anno è stato un po' travagliato, ma il ricordo di Perugia è uno di quelli più importanti della mia vita insieme al Benevento".

Il suo presente dice Athletic Palermo, lei è il direttore sportivo, guidato dal dg Perinetti.

"Ho ricominciato dal basso, partendo dall'eccellenza con questa società. Il corso mi dà la possibilità di guardare ad orizzonti ampi, voglio arrivare il più in alto possibile con questa società. Con il Direttore Perinetti abbiamo creato qualcosa di importante, siamo a due punti dalla vetta e ciò ad inizio anno non era sicuramente tra le previsioni degli addetti ai lavori. Il sogno è quello di crescere, spero di tornare nel mondo dei professionisti".

Magari, in un futuro non troppo lontano, proprio con l'Athletic Palermo...

"Possiamo riuscirci. Non è l'obiettivo di quest'anno, ovviamente se sei in ballo ti viene voglia di ballare. Intanto vogliamo continuare a divertirci e giocarcela domenica dopo domenica, senza perdere di vista la realtài".

Avete messo in mostra diversi giovani...

"Abbiamo dei giovani importanti. Da Zalazar a Rampulla fino a Palumbo. E Zaic che è uno dei giovani più interessanti di questa categoria, ha fatto gol la scorsa domenica e piano piano farà vedere tutte le sue qualità. Poi abbiamo elementi esperti come Mazzotta, Lores Varela, Crivello e Micoli. C'è il giusto mix per crescere e fare bene".