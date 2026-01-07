Nuovamente in campo la Serie D: oggi le due semifinali di andata di Coppa Italia
Neppure il tempo di archiviare la prima giornata del girone di andata, la 18ª della stagione, che la Serie D torna in campo, e lo fa a partire da questo pomeriggio. Un ricco inizio di 2026 per la categoria, che oggi vedrà la disputa delle semifinali di Coppa Italia, che, a differenza degli altri turni della competizione, si svolgeranno in gare di andata e ritorno. Come però per gli altri turni, in caso di parità al termine dei 180' regolamentari (i gol in trasferta non valgono doppio), saranno i calci di rigori a decidere gli incontri e di conseguenza le due finaliste; insomma, non saranno ammessi i tempi supplementari.
Di seguito, intanto, il programma
COPPA ITALIA SERIE D - SEMIFINALI
Andata, 7 gennaio 2026 ore 14.30
Club Milano-Pistoiese
Ancona-Francavilla
Ritorno, 21 gennaio ore 14.30
Pistoiese-Club Milano
Francavilla-Ancona
Ricordiamo infine che le date indicative per la finalissima sono quelle del 25 febbraio 2026 (andata) e 11 marzo 2026 (ritorno).
