Ufficiale Pistoiese, nuovo rinforzo a centrocampo. C'è l'ex Vicenza e Carrarese Della Latta

Nuova avventura in Serie D per Simone Della Latta, che dopo aver salutato il Vicenza in estate era approdato al Grosseto, club salutato adesso per passare alla Pistoiese, nel Girone D di quarta serie.

Questa, la nota diffusa dalla società orange:

"La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo di Simone Della Latta, centrocampista classe 1993 che approda in arancione dopo essersi svincolato dal Grosseto. Nato a Viareggio il 7 marzo 1993, Della Latta è un centrocampista dal piede destro di grande affidabilità e personalità, capace di abbinare qualità tecniche, visione di gioco e tempi d’inserimento: un vero veterano della mediana dotato di grande leadership.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, muove i primi passi tra i grandi – tra i professionisti – con il Follonica Gavorrano, per poi proseguire la sua straordinaria carriera soprattutto in Serie C. Nel corso degli anni ha infatti vestito maglie prestigiose come quelle di Viareggio, Pontedera, Grosseto, Piacenza, Padova, Carrarese, con cui ha vinto la Serie C ed esordito in Serie B, e Vicenza, prima dell’ultima esperienza nuovamente a Grosseto, in Serie D. I numeri raccontano perfettamente lo spessore con cui il nuovo giocatore orange si è affermato in Serie C: circa 500 presenze complessive tra i professionisti, impreziosite da 50 reti e 25 assist, statistiche che certificano un rendimento completo, continuo e decisivo nel corso delle stagioni. Tra le annate più brillanti spicca la stagione 2020/2021 con il Padova, chiusa con 44 presenze complessive tra Serie C, Coppa Italia e Playoff, accompagnate da 13 gol e 5 assist. Mentre invece, in questo campionato, con il Grosseto ha fin qui totalizzato 15 presenze, 1 gol e 3 assist.

Esperienza, equilibrio, qualità e mentalità vincente: Simone Della Latta rappresenta un innesto di gran valore, un profilo maturo e affidabile, pronto a mettere il proprio bagaglio di esperienza al servizio della squadra. Benvenuto in orange, Simone!".