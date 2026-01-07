Nocerina, in arrivo il centrocampista Desiato dal Trento
TUTTO mercato WEB
Potrebbe essere Samuele Desiato il prossimo rinforzo in casa Nocerina. Secondo quanto raccolto da TuttoNocerina.com, il centrocampista classe 2007, impiegabile da mezzala o esterno, sarebbe atteso oggi al San Francesco di Nocera Inferiore. Nella scorsa stagione Desiato ha vestito la maglia dell’Ischia, mentre in questa annata ha giocato con il Pro Palazzolo. Il calciatore è di proprietà del Trento e l’operazione, qualora andasse in porto, sarebbe con la formula del prestito. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’operazione è da seguire con attenzione nelle prossime ore.
Altre notizie Serie D
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
A 16 anni voleva smettere, in Austria gol record dopo 6'': chi è Ratkov, il nuovo bomber della Lazio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile