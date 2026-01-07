Nocerina, in arrivo il centrocampista Desiato dal Trento

Potrebbe essere Samuele Desiato il prossimo rinforzo in casa Nocerina. Secondo quanto raccolto da TuttoNocerina.com, il centrocampista classe 2007, impiegabile da mezzala o esterno, sarebbe atteso oggi al San Francesco di Nocera Inferiore. Nella scorsa stagione Desiato ha vestito la maglia dell’Ischia, mentre in questa annata ha giocato con il Pro Palazzolo. Il calciatore è di proprietà del Trento e l’operazione, qualora andasse in porto, sarebbe con la formula del prestito. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’operazione è da seguire con attenzione nelle prossime ore.