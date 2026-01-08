Ufficiale
Trento, Desiato torna dalla Pro Palazzolo e riparte per la Serie D: giocherà alla Nocerina
A.C. Trento 1921 comunica che il calciatore classe 2007, Samuele Desiato, dopo l’esperienza in Serie D con la maglia della Pro Palazzolo, disputerà la seconda parte della stagione corrente con la Nocerina 1910, società a cui il calciatore è stato ceduto a titolo temporaneo.
A.C. Trento 1921 augura a Samuele i migliori auguri per il prosieguo della stagione.
