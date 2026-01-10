Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Messina, tre volti nuovi dal mercato. Uno è Lucio Bonofiglio in prestito dal Cosenza

Messina, tre volti nuovi dal mercato. Uno è Lucio Bonofiglio in prestito dal CosenzaTUTTO mercato WEB
© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com
Luca Bargellini
Oggi alle 13:26Serie D
Luca Bargellini

Tre innesti per il Messina in Serie D. Ecco le note ufficiali del club peloritano:

L’ACR Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante argentino Juan Cruz Kaprof.
Nato a Buenos Aires il 12 marzo 1995, Juan arriva con un bagaglio di esperienza internazionale tra Argentina, Francia e Italia. Un attaccante di qualità con un percorso professionale di alto livello, pronto a dare il suo contributo in giallorosso.

L’ACR Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Zerbo, attaccante classe 1994. Nato a Palermo il 16 maggio 1994, Zerbo è un esterno offensivo di piede mancino naturale. Cresciuto nei prestigiosi settori giovanili di Palermo e Chievo Verona, il calciatore siciliano vanta un curriculum di assoluto spessore con quasi 350 presenze complessive in carriera tra Serie C e Serie D, condite da circa 65 reti realizzate.

L’ACR Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Lucio Bonofiglio. Classe 2007, Bonofiglio approda in giallorosso con un curriculum di tutto rispetto. Un giovane difensore di prospettiva, cresciuto nel settore giovanile del Cosenza e con esperienza già maturata in Serie D.

