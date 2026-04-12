Festa rimandata per la Folgore Caratese. Il Chievo vince e posticipa l'approdo in C dei lombardi

Niente da fare, festa promozione rimandata per la Folgore Caratese, che ha fallito il primo match point dell'anno, quel match point che avrebbe consentito ai lombardi di approdare in Serie C, grazie alla vittoria del Girone B di Serie D.

Tutto parte da ieri, quando la squadra del presidente Michele Criscitiello - noto giornalista e volto di Sportitalia - affrontava l'ostico Oltrepò: per la certezza della festa, già pronta da una settimana, serviva una vittoria, ma è invece arrivato un pareggio finale che ha posticipato il tutto intanto a oggi pomeriggio. In campo scendeva il Chievo, e una non vittoria dei clivensi avrebbe comunque premiato a distanza la Folgore; ma è arrivata la vittoria da parte dei veneti, ed ecco quindi che tutto è rimandato per il momento al prossimo weekend, quando si giocherà la terzultima giornata del campionato di quarta serie.

Ricordiamo che per il momento sono state promosse in Serie C, per prima la Scafatese, poi Treviso e Grosseto.