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Folgore Caratese, promozione rimandata per il club di Criscitiello: solo 1-1 contro l'Oltrepò

Folgore Caratese, promozione rimandata per il club di Criscitiello: solo 1-1 contro l'OltrepòTUTTO mercato WEB
ieri alle 22:34Serie D
Alessandra Stefanelli

Promozione matematica in Serie C rimandata per la Folgore Caratese, capolista del Girone B di Serie B. Il club di Michele Criscitielllo assapora la vittoria contro l’Oltrepo, risultato che avrebbe garantito la certezza del salto di categoria, ma al gol di Biondini ha replicato al 77’ Lo Monaco.

Adesso la Folgore Caratese ha 12 punti di vantaggio sulla coppia Casatese-Chievo, con i clivensi che però devono ancora scendere in campo. Una vittoria del Chievo rimanderebbe il verdetto di un’altra settimana, se invece i clivensi dovessero pareggiare o perdere partirebbe la festa biancazzurra.

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