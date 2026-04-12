Folgore Caratese, ore di attesa per la promozione in C. Tutto si lega al risultato del Chievo

Una giornata di attesa quella che si vive quest'oggi a Carate Brianza, perché la promozione in Serie C della Folgore Caratese non per forza dovrà arrivare la prossima settimana: la festa, che in città si sta preparando già da una settimana, potrebbe scattare anche nel pomeriggio odierno.

Ma andiamo con ordine. Ieri sera il club del presidente Michele Criscitiello - noto giornalista e volto di Sportitalia - ha giocato la sua partita contro l'ostico Oltrepò, chiusa sul pareggio di 1-1; con una vittoria sarebbe scattata matematicamente la festa, ma il pareggio impone ai lombardi di attendere l'esito della gara odierna del Chievo Verona, secondo in classifica e distante 12 punti. In caso di pareggio o sconfitta dei clivensi, mancando poi tre turni al termine, sarebbe festa per la Folgore; ricordiamo che i veronesi scenderanno in campo alle ore 15:00, contro la Varesina.

Ore da vivere con il fiato sospeso quindi, per quella che sarà una bella giornata di sport. Comunque vada.

Da segnalare, poi, che ieri, allo stadio, era presente anche l'ex Caratese Moreno Torricelli, che ha iniziato la sua carriera proprio con la maglia del club lombardo.