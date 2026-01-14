Ufficiale
Gelbison, dal Napoli arriva Giuseppe De Martino
Rinforzo di qualità per la Gelbison. Prelevato a titolo temporaneo il centrocampista Giuseppe De Martino (18) dal Napoli.
Protagonista nella promozione dei campani in Primavera 1, quest'anno si è messo in mostra segnando un goal direttamente da centrocampo contro la Cremonese.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
