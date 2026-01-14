Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Gelbison, dal Napoli arriva Giuseppe De Martino

Gelbison, dal Napoli arriva Giuseppe De Martino
© foto di Giovanni Padovani
Oggi alle 22:51Serie D
Alessio Calfapietra

Rinforzo di qualità per la Gelbison. Prelevato a titolo temporaneo il centrocampista Giuseppe De Martino (18) dal Napoli.

Protagonista nella promozione dei campani in Primavera 1, quest'anno si è messo in mostra segnando un goal direttamente da centrocampo contro la Cremonese.

