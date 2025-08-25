Ufficiale Dal Sassuolo alla Gelbison, il classe 2007 Papaserio riparte dalla Serie D

Addio al Sassuolo e nuova esperienza in Serie D per Gabriele Papaserio, centrocampista classe 2007. Lo aspetta la Gelbison.

Questa la nota con cui la formazione del Cilento ha annunciato l'acquisto di Papaserio: "Nuovo innesto rossoblù: arriva Gabriele Papaserio La Gelbison comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gabriele Papaserio, giovane centrocampista classe 2007 originario di Catania. Nella scorsa stagione Papaserio ha disputato il campionato Under 18 con il Sassuolo, collezionando 31 presenze e 2 reti, oltre a prendere parte al prestigioso Torneo di Viareggio, con 6 presenze".

E ancora, si legge nel comunicato della Gelbison: "Il calciatore siciliano è cresciuto calcisticamente tra le fila del Rinascita San Giorgio, società affiliata dalla stagione 2025/26 al Catania FC nell’ambito del progetto tecnico territoriale. In precedenza ha maturato esperienze nei settori giovanili di Sampdoria e Ascoli, confermando un percorso di crescita costante nelle più importanti realtà calcistiche nazionali. Con il suo arrivo, la Gelbison aggiunge qualità, freschezza e prospettiva al proprio organico. Benvenuto Gabriele, buona stagione in rossoblù!".