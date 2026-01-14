Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Giovani D Valore, le prime cinque posizioni dei gironi dopo l'andata del torneo di Serie D

Giovani D Valore, le prime cinque posizioni dei gironi dopo l'andata del torneo di Serie D
Claudia Marrone
Oggi alle 20:33Serie D
Claudia Marrone

È tornato anche quest'anno, e per la quattordicesima stagione, il progetto 'Giovani D Valore', promosso dal Dipartimento Interregionale che premia le società di Serie D più virtuose nella valorizzazione dei giovani calciatori under 19 oltre la quota prevista da regolamento. Come si legge nel comunicato ufficiale, da questa stagione, i contributi economici destinati alle prime cinque classificate per ogni girone saranno corrisposti in due distinte tranche distinte: una graduatoria verrà stilata al termine del girone d’andata, un'altra terrà conto dei punteggi accumulati dalla 18ª alla 30ª giornata.

Ricordiamo di seguito le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, stilate al termine del girone di andata (CLICCA QUI per la classifica globale), ricordando che i i bonus previsti da regolamento saranno resi noti dopo il 31 gennaio, termine entro il quale i club di Serie D dovranno depositare le dichiarazioni liberatorie essenziali ai fini del ricevimento del premio:

GIRONE A: Derthona 865 punti, Club Milano 578, Novaromentin 569, Sanremese 562, Asti 471
GIRONE B: Casatese Merate 469, Nuova Sondrio 323, Varesina 267, Vogherese 242, Oltrepò 185
GIRONE C: Legnago Salus 449, Union Clodiense Chioggia 413, Este 370, Calvi Noale 319, Bassano 241
GIRONE D: Imolese 555, Pro Sesto 393, Pistoiese 299, Tuttocuoio 171, Crema 164
GIRONE E: Sporting Trestina 1066, Orvietana 838, Aquila Montevarchi 792, Ghiviborgo 576, Tau Altopascio 393
GIRONE F: Ostiamare 725, Inter SM Sammaurese 226, Maceratese 225, Forsempronese 207, Teramo 167
GIRONE G: Trastevere 597, Ischia 595, COS Sarrabus Ogliastra 546, Atletico Lodigiani 232, Real Monterotondo 206
GIRONE H: Ferrandina 889, Nardò 550, Taurus Acerrana 319, Afragolese 269, Pompei 122
GIRONE I: Sancataldese 330, Ragusa 299, Paternò 202, Reggina 189, Nuova Igea Virtus 158

Articoli correlati
Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Napoli-Parma 0-0: il tabellino della gara Napoli-Parma 0-0: il tabellino della gara
Rivoluzione in attacco alla Roma, nel giro di mercato può essere coinvolto anche... Rivoluzione in attacco alla Roma, nel giro di mercato può essere coinvolto anche Dybala
Altre notizie Serie D
Giovani D Valore, le prime cinque posizioni dei gironi dopo l'andata del torneo di... Giovani D Valore, le prime cinque posizioni dei gironi dopo l'andata del torneo di Serie D
Dopo 5 anni tra i pro, Massimo Paci torna ad allenare in D. È il nuovo tecnico del... UfficialeDopo 5 anni tra i pro, Massimo Paci torna ad allenare in D. È il nuovo tecnico del Barletta
Serie D, il punto dopo la 19ª giornata. Tanti esoneri, anche quello di Galderisi... Serie D, il punto dopo la 19ª giornata. Tanti esoneri, anche quello di Galderisi dalla Nocerina
Cosenza, il giovane centrocampista Silvestri scende in D: giocherà con il Milazzo... UfficialeCosenza, il giovane centrocampista Silvestri scende in D: giocherà con il Milazzo
Milan Futuro, tesserato il classe 2009 Aron Babaj: arriva dal KF Prishtina e Re UfficialeMilan Futuro, tesserato il classe 2009 Aron Babaj: arriva dal KF Prishtina e Re
All'ACR Messina salta mister Romano. Contatti con Pesoli per la sua sostituzione TMWAll'ACR Messina salta mister Romano. Contatti con Pesoli per la sua sostituzione
Messina, tre volti nuovi dal mercato. Uno è Lucio Bonofiglio in prestito dal Cosenza... UfficialeMessina, tre volti nuovi dal mercato. Uno è Lucio Bonofiglio in prestito dal Cosenza
Trento, Desiato torna dalla Pro Palazzolo e riparte per la Serie D: giocherà alla... UfficialeTrento, Desiato torna dalla Pro Palazzolo e riparte per la Serie D: giocherà alla Nocerina
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Inter-Lecce, le probabili formazioni: riposo per Akanji, Barella e Dimarco
2 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
3 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
4 PSG, 144 milioni per la Champions. L'Inter fa il botto, 71 all'Atalanta: i dati ufficiali UEFA
5 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 In attesa di Malen, la Roma annuncia Robinio Vaz. Il francese è costato 25 milioni di euro
Immagine top news n.1 Inter, Marotta: "Dumfries sta recuperando più velocemente, difficile trovare un sostituto"
Immagine top news n.2 Regge il muro del Parma (e di Rinaldi, all'esordio): il Napoli non sfonda e frena ancora
Immagine top news n.3 Raspadori, prime parole dopo la firma con l'Atalanta: "Fiducioso e contento". Si attende l'annuncio
Immagine top news n.4 Napoli, Conte sulla squalifica: "Non torno su certi episodi, ma qualcosa non funziona"
Immagine top news n.5 Un altro colpo dallo United in Serie A? Maguire nei pensieri di due big (e non solo)
Immagine top news n.6 Fabio Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina: sarà operativo dal 4 febbraio
Immagine top news n.7 Chi è Malen, l'attaccante con le caratteristiche chieste da Gasperini per la sua Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.2 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.3 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, quanto peserà l'assenza di Calhanoglu? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Sebastiani (pres. Pescara): "Orgogliosi di Arena, siamo andati a prenderlo a Sydney"
Immagine news Serie A n.3 Di Michele: "Arena? Con Gasperini alla Roma può avere una crescita equilibrata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maresca dà un rigore all'Inter contro il Lecce, poi lo toglie. Marelli: "C'era anche fuorigioco"
Immagine news Serie A n.2 Non aveva mai giocato neanche in B, al debutto è l'MVP di Napoli-Parma: la storia di Rinaldi
Immagine news Serie A n.3 In attesa di Malen, la Roma annuncia Robinio Vaz. Il francese è costato 25 milioni di euro
Immagine news Serie A n.4 Inter-Napoli fa ancora discutere, Marotta a Conte: "Libero di esprimere i propri pensieri"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Cuesta: "Spirito e sacrificio, ho un gran gruppo. Ecco perché ho fatto turnover"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Stellini (vice Conte): "Che sfortuna col Var, ma stiamo dando più del 100%"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aumentano le pretendenti per Bogdan. Anche la Juve Stabia sulle tracce del difensore
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, dopo Palma ecco un altro difensore: Mattia Viti arrivato a Genova
Immagine news Serie B n.3 Samp, domani la rifinitura pre Entella: differenziato sul campo per Riccio e Ricci
Immagine news Serie B n.4 La Reggiana verso la scelta definitiva. Vicari del Bari in pole per rimpiazzare Magnani
Immagine news Serie B n.5 Magnani saluta Reggio Emilia: "Mi avete accolto in silenzio. Spero di aver saldato il debito"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, risolto anticipatamente il prestito di Magnani. Il difensore torna al Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, primo contratto da pro per Rosa. Che passa poi in prestito secco al Vado
Immagine news Serie C n.2 Renate, Foschi: "Finale di Coppa Italia? Qualificazione in bilico, ma tenteremo l'impresa"
Immagine news Serie C n.3 Esordio e gol vittoria nella semifinale di andata di Coppa. Murano è tornato al Potenza
Immagine news Serie C n.4 Picerno, dal Trapani arriva Kanoute per l'attacco. È in prestito con diritto di riscatto
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, il Potenza ipoteca la finale. Battuta la Ternana nella semifinale di andata
Immagine news Serie C n.6 Si chiude l'avventura di Fantoni al Vicenza. Passa a titolo definitivo al Team Altamura
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)