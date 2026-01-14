Giovani D Valore, le prime cinque posizioni dei gironi dopo l'andata del torneo di Serie D
È tornato anche quest'anno, e per la quattordicesima stagione, il progetto 'Giovani D Valore', promosso dal Dipartimento Interregionale che premia le società di Serie D più virtuose nella valorizzazione dei giovani calciatori under 19 oltre la quota prevista da regolamento. Come si legge nel comunicato ufficiale, da questa stagione, i contributi economici destinati alle prime cinque classificate per ogni girone saranno corrisposti in due distinte tranche distinte: una graduatoria verrà stilata al termine del girone d’andata, un'altra terrà conto dei punteggi accumulati dalla 18ª alla 30ª giornata.
Ricordiamo di seguito le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, stilate al termine del girone di andata (CLICCA QUI per la classifica globale), ricordando che i i bonus previsti da regolamento saranno resi noti dopo il 31 gennaio, termine entro il quale i club di Serie D dovranno depositare le dichiarazioni liberatorie essenziali ai fini del ricevimento del premio:
GIRONE A: Derthona 865 punti, Club Milano 578, Novaromentin 569, Sanremese 562, Asti 471
GIRONE B: Casatese Merate 469, Nuova Sondrio 323, Varesina 267, Vogherese 242, Oltrepò 185
GIRONE C: Legnago Salus 449, Union Clodiense Chioggia 413, Este 370, Calvi Noale 319, Bassano 241
GIRONE D: Imolese 555, Pro Sesto 393, Pistoiese 299, Tuttocuoio 171, Crema 164
GIRONE E: Sporting Trestina 1066, Orvietana 838, Aquila Montevarchi 792, Ghiviborgo 576, Tau Altopascio 393
GIRONE F: Ostiamare 725, Inter SM Sammaurese 226, Maceratese 225, Forsempronese 207, Teramo 167
GIRONE G: Trastevere 597, Ischia 595, COS Sarrabus Ogliastra 546, Atletico Lodigiani 232, Real Monterotondo 206
GIRONE H: Ferrandina 889, Nardò 550, Taurus Acerrana 319, Afragolese 269, Pompei 122
GIRONE I: Sancataldese 330, Ragusa 299, Paternò 202, Reggina 189, Nuova Igea Virtus 158