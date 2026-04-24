Matteo Oboe brilla col Real Calepina in Serie D: ma il suo futuro sarà in Serie C

In Serie D in questa stagione è esploso un giovane centravanti italiano che potrebbe essere protagonista del mercato che si aprirà fra qualche mese. Il suo nome è Matteo Oboe, classe 2003 cresciuto fra ChievoVerona e Vicenza prima di iniziare la sua scalata da quella quarta serie dove è approdato non ancora ventenne.

Dopo tre stagioni in cui ha messo a segno poche reti – 3 in 26 gare col Sona, 3 in 32 con il Varesina e infine 4 in 32 con il Fiorenzuola – al Real Calepina Oboe ha messo in luce tutte le sue qualità con nove reti in 29 presenze di campionato e un’altra in Coppa Serie D che porta il totale a dieci in 30 presenze. Numeri che, come riporta Tuttoc.com, hanno acceso su di lui i riflettori della terza serie dove potrebbe approdare al termine di un percorso senza scorciatoie e tanta gavetta nelle serie minori.