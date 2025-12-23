Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
A San Marino comanda il presidente, sempre e solo il presidente: regola da ricordare. La nota


Claudia Marrone
ieri alle 19:12Serie D
Claudia Marrone

Un momento sicuramente molto particolare quello che sta vivendo il San Marino, formazione attualmente in zona playout nel Girone F di Serie D, con il Direttore Sportivo Alessio Ferroni già sollevato dall'incarico e con il nuovo uomo mercato - che verrà comunicato a breve - chiamato anche a deliberare sullo staff tecnico. Quello che però sorprende nel comunicato, suscitando un mix di ilarità e sorriso amaro - è il vademecum della proprietà, che tutti devono rispettare: li, comanda il presidente.
Come scritto nella nota ufficiale che andiamo di seguito a riportare:

"Il Vicepresidente del San Marino Calcio, Avv.to Gino Montella, comunica di aver sollevato con effetto immediato dal ruolo di Direttore Sportino della prima squadra il sig. Alessio Ferroni.

Si precisa inoltre che, in data odierna, la prima squadra si è regolarmente allenata, alla presenza dell’intero staff tecnico, contrariamente a quanto erroneamente dichiarato in sala stampa dall’allenatore mister Malgrati.

La Società intende ribadire con chiarezza che il San Marino Calcio opera secondo una struttura gerarchica ben definita, nella quale le decisioni strategiche ed operative fanno capo alla Presidenza, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità interne secondo 3 semplici regole:

1 – Comanda il Presidente

2 – Comanda sempre e solo il Presidente

3 – Importante è ricordare la prima regola, mentre è fondamentale non dimenticare mai la seconda.

Tale assetto organizzativo è stato ulteriormente chiarito in data odierna all’allenatore e a tutti i componenti della prima squadra.

Oggi mister Malgrati e tutti i componenti della prima squadra, hanno certamente compreso meglio queste 3 regole. Il gruppo squadra, dopo il proficuo ed intenso allenamento svolto, su decisione univoca della società, è stata congedata per le giuste vacanze natalizie e si ritroverà in quel di Cattolica il prossimo 27 dicembre.

Si comunica infine che al nuovo Direttore Sportivo, una volta nominato, sarà demandata la valutazione e l’eventuale conferma dell’intero staff tecnico attualmente in carica, in piena autonomia e nel rispetto delle linee guida societarie.

Il Presidente Emiliano Montanari coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale".

