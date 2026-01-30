Ufficiale
Milan Futuro, tesserato il difensore classe 2008 El Hadj Malick Cissè
TUTTO mercato WEB
AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore El Hadj Malick Cissè, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
Il difensore, nato nel 2008, arriva da Be Sport Academy e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.
Articoli correlati
Altre notizie Serie D
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile