Ufficiale Milan Futuro, tesserato il difensore classe 2008 El Hadj Malick Cissè

AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore El Hadj Malick Cissè, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Il difensore, nato nel 2008, arriva da Be Sport Academy e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.