Nuovo scossone in casa Nocerina: si dimette D'Eboli. Amodio possibile sostituto
Dopo le dimissioni del direttore Cosimo D’Eboli, rassegnate in mattinata, in casa US Nocerina è già partita la caccia al sostituto. Il club rossonero, infatti, sta valutando diversi profili per colmare una casella considerata strategica in vista del prosieguo della stagione.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nome finito con maggiore insistenza è quello di Antonio Amodio. Ex Sorrento, Giugliano e Crotone, Amodio rappresenta un profilo di grande esperienza nonostante la giovane età, qualità che lo rendono una candidatura particolarmente apprezzata negli ambienti rossoneri.
