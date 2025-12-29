Ufficiale Nappi alla guida dell'Acerrana, Protti sulla panchina dell'Imolese: i nuovi tecnici in Serie D

Come già avevamo anticipato nel riepilogo post girone di andata, son state parecchie le società di Serie D che hanno optato per il cambio di guida tecnica, e altre hanno preso la decisione immediatamente dopo Natale, con ulteriori squadre che proprio in queste ore stanno comunicando le varie successioni sulle rispettive panchine.

Tra queste, la Vogherese, con Andrea Macchetti "chiamato a proseguire la stagione sportiva in corso dopo l’avvicendamento in panchina. Tecnico che conosce profondamente l’ambiente rossonero, rappresenta una scelta di continuità e affidabilità, maturata all’interno della società grazie al lavoro svolto negli anni nell’area tecnica. [...] Nel suo nuovo incarico sarà affiancato dall’allenatore in seconda Emilio Manzini, laureato in Scienze Motorie e anch’egli in possesso del patentino UEFA B, a completamento di uno staff tecnico strutturato e coerente con la linea di continuità scelta dalla dirigenza rossonera".

Punta sull'esperienza l'Imolese, che si è detta lieta di annunciare che Stefano Protti come nuovo allenatore della prima squadra, mentre - come avevamo anticipato nei giorni scorsi - l'Acerrana ha affidato l'arduo compito della risalita a Marco Nappi.

Altre novità verranno poi rese note a breve, considerando poi che la ripresa del campionato di quarta serie si fa sempre più vicina.

.