Serie D, il punto dopo la 22ª giornata. La Pistoiese e il Città di Fasano riaprono i propri gironi

© foto di Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.
Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 22 giornate e mancano solo due turni per la fine del girone di andata:

GIRONE A
Ligorna e Vado proseguono il testa a testa per la vetta del raggruppamento, ma il pari del Vado contro l'Imperia manda la diretta concorrente a +2 (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B
Il Leon gioca un brutto scherzo alla capolista Folgore Caratese, che dietro vede il Chievo Verona accorciare, intanto che il Milan Futuro getta al vento un'altra utile occasione per agganciare la zona playoff; in coda, scatto della Nuova Sondrio (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C
Un pareggio non frena certo la corsa del Treviso, che rimane comunque a +14 dal secondo posto (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D
I fari erano tutti puntati sul match tra Pistoiese e Piacenza, che è stato appannaggio dei toscani, in un raggruppamento dove la ex capolista Lentigione è caduta per mano del Rovato Vertovese, di fatto facendo totalmente riaprire ogni singolo discorso legato alla promozione. Con la vetta che è stata presa dal Desenzano (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E
Va ko il Grosseto, con il Tau Altopascio che tiene il passo e accorcia dalla vetta, portandosi a -6 dai maremmani. Dopo il caos della scorsa settimana, torna invece alla vittoria il Siena (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F
Gerarchie nettamente delineate in vetta per la corsa alla Serie C, con Teramo, Ancona e Ostiamare che si contendono il salto di categoria. I laziali, però, frenano, e cedono il passo per la vetta alle altre due compagini, appaiate a pari punti (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G
Come nel Girone C, la capolista - Scafatese - mantiene il suo +14 dal secondo posto, dove il Trastevere macina punti, ma i gialloblu sembrano quasi imprendibili (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H
La sconfitta casalinga della Paganese viene "ben accolta" dal Città di Fasano, che espugna il campo dell'Acerrana e si porta in vetta a pari punti dei campani ma con gli scontri diretti a favore. Non molla neppure il Barletta (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE I
Si riapre anche in questo raggruppamento il discorso promozione diretta, a seguito del mezzo passa falso della capolista Nuova Igea Virtus, che pareggia con l'Enna e dà modo a un vincente Athletic Club Palermo di accorciare sulla vetta (CLICCA QUI per la classifica).

