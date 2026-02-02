Ufficiale Milan Futuro, il giovane Diego Sia va in prestito al Mirandes

Il giovane Diego Sia, esterno sinistro classe 2006 del Milan futuro, va in prestito al Mirandes. Questa la nota ufficiale del Milan, pubblicata sul sito del club rossonero: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Diego Sia al Club Deportivo Mirandés. Il Club augura a Diego le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".

Il comunicato del Mirandés: "CD Mirandés e l’AC Milan hanno raggiunto un accordo per il prestito di Diego Sia fino al termine della stagione. Diego Sia è un giocatore che può agire in tutte le posizioni dell’attacco, cercando profondità e creando superiorità. Cresciuto nel settore giovanile del pluripremiato Milan, Diego arriva nel nostro club con l’obiettivo di continuare a crescere come calciatore e di fare esperienza nel calcio professionistico. Il giovane milanese ha inoltre maturato esperienza a livello internazionale con l’Italia, disputando partite nelle categorie giovanili".