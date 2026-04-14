"T'immagini...". Vasco Rossi si Kom-plimenta con la Lucchese per la promozione in D

"T'immagini, se fosse sempre domenica". Recita così, una frase della canzone 'T'immagini', cantata da Vasco Rossi, che è divenuta la colonna sonora della promozione in Serie D della Lucchese, che proprio due giorni fa, come abbiamo raccontato, ha vinto il proprio girone del campionato di Eccellenza, categoria dove era sprofondata dopo il fallimento della passata stagione. E categoria dove le partite si giocano per la maggiore, come da tradizione, proprio di domenica. Magliette celebrative con il testo (riadattato), dunque, per i rossoneri, ma non finisce qui.

Sono infatti arrivati a mezzo social, al club, i complimenti del prima citato cantante, che ha repostato sulle proprie Instagram Stories le immagini della festa dove veniva intonata la sua canzone, aggiungendo la parola "Kom-plimenti", che gioca sul soprannome datogli dai suoi fans Komandante, abbreviato spesso in Kom. E ovviamente taggando anche il club.