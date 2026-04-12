Sanremo accoglie due stelle: Pires e Taiwo in tribuna al Comunale ospiti di Karembeu

Il fascino del calcio internazionale sbarca ancora una volta al Comunale di Sanremo. Per la sfida tra la Sanremese e il Derthona, sugli spalti saranno presenti due nomi di assoluto prestigio: Robert Pirès e Taye Taiwo.

Non si tratta della prima volta che il club ligure attira grandi personalità del calcio, ma per entrambi sarà un debutto a Sanremo. Pirès, ex stella dell’Arsenal e campione del mondo con la Francia nel 1998, rappresenta uno dei simboli del calcio europeo degli anni 2000. Taiwo, invece, è ricordato soprattutto per la sua esperienza con l’Olympique Marsiglia e per il suo passaggio al Milan.

La loro presenza è legata anche alla proprietà della Sanremese, guidata dall’ex campione del mondo Christian Karembeu, che continua a portare nel club un respiro internazionale. Un evento che aggiunge prestigio alla partita e che testimonia la crescente attenzione attorno alla realtà matuziana, capace di richiamare figure di primo piano del calcio mondiale anche in contesti lontani dai grandi palcoscenici.