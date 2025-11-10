Pistoiese, individuato il sostituto di Simeri: vicino l'approdo in orange di Montalto

Correva il 30 luglio, e il Catania annunciava l'addio con l'attaccante Adriano Montalto, che risolveva il proprio contratto con la formazione siciliana. Pochi giorni dopo, il 6 luglio, si concretizzava il ritorno che era nell'aria, quello del giocatore alla Reggina: la sua esperienza in Calabria, però, è durata solo tre mesi, perché la parti si sono salutate ufficialmente due giorni fa. Il classe 1988 ha infatti risolto il contratto in essere con i granata.

Adesso, però, una nuova avventura sembra prossima per il giocatore, che dovrebbe presto ripartire ancora dalla Serie D: come infatti sta emergendo dalla Toscana, il giocatore è prossimo all'approdo con la Pistoiese, che doveva rimpiazzare Simone Simeri, che il 4 ottobre ha salutato la compagine orange per avvicinarsi a casa.

Sembra che ormai sia solo questione di ore, e già a partire dal weekend la Pistoiese potrà contare sul suo nuovo centravanti. Che vanta un curriculum di tutto rispetto, con circa 400 presenze tra professionisti e oltre 100 gol segnati. Uno che in Serie D, anche a 36 anni, può far la differenza.