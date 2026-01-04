...con Dario Canovi

“Una brutta Roma, un’Atalanta decente nel primo tempo e un arbitro che ha dimostrato che siamo in crisi arbitrale da anni: questa è la fotografia della partita giocata ieri sera". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi analizza la sconfitta della Roma contro l'Atalanta.

Per la Roma, quella di ieri sera, è stata un'occasione mancata.

“Il solito problema della Roma…. Ieri non ha costruito molto. E finché avrà un centravanti come quello che ha non può cambiare tanto”".

Raspadori può determinare?

“Può cambiare gli equilibri. Sia lui che Zirkzee sono al di sopra della media e soprattutto sono due che i gol li fanno”.

Che mercato si aspetta in questo mese?

“Mi aspetto che la Roma compri i due attaccanti. Qualcosa dovrà fare l’Inter e Cancelo può essere l’occasione giusta”.

La Lazio? Il mercato è sbloccato...

“Il problema è sbloccare il portafoglio di Lotito ( sorride, ndr). Non credo che farà molto. Potersi muovere sul mercato non significa che spenderà^.

Ieri pomeriggio brusca frenata per la Juventus...

“Ha vinto alcune volte giocando male. Stavolta ha pareggiato giocando benino”.

Avvocato, cosa ci fa ancora ai box Thiago Motta?

“É ai box perché per adesso ha rifiutato alcune offerte . Quando arriverà la proposta giusta lo rivedremo in pista” .