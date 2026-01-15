...con Dario Canovi
"Soulé e Dybala è difficile che possano giocare insieme. Il primo è giovane, il secondo non lo è più. Dybala ha ancora la possibilità di fare mercato, credo sia giusto cederlo di fronte ad una buona proposta": Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi a proposito della Roma che potrebbe mettere sul mercato Paulo Dybala dinanzi ad un'offerta congrua.
Quanto è un rimpianto, per la Roma, non aver preso Raspadori?
"È una delle poche volte che dò ragione a Sabatini: se un giocatore non dice subito sì ad una proposta della Roma, non va preso. Non credo che Raspadori comunque sia uno che sposta gli equilibri o risolva i problemi. Non è niente di particolarmente eccezionale. Ha sempre fatto bene come uomo di rosa, non è che sia mai stato protagonista....".
Cosa si aspetta in questi giorni di mercato?
"Dovrebbe fare qualcosa la Juventus a centrocampo. Non so se abbia i mezzi per farlo. Sicuramente si muoverà ancora la Roma, mentre la Lazio come era facilmente ipotizzabile non sta facendo grandi acquisti: a gennaio Lotito è specialista nelle vendite. Conosco Lotito, a gennaio non ha mai fatto grandi mercati".
In estate mercato bloccato, in questo gennaio ci si aspettava qualcosa di più dalla Lazio....
"Basta vedere la storia: Lotito a gennaio vende, non fa grandi acquisti".
Per il Napoli, ieri, occasione mancata....
"Il Napoli, contro le squadre medio piccole, per il tipo di gioco che ha, è normale che abbia problemi. Per il tipo di gioco, invece, mi piace l'Inter. Come Atalanta e Roma, che sono le altre squadre che fanno tanti tiri in porta".
