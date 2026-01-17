Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
...con Gabriele La Manna

...con Gabriele La Manna
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

La prima volta non si scorda mai. Filippo Rinaldi fa l'esordio in Serie A. Al Maradona, pareggio contro il Napoli. Il giovane portiere è stato protagonista della partita con interventi decisivi per il pari. "L'ha vissuta con gioia, emozione. Come la prima volta di ogni cosa: qualcosa di bello, che non dimenticherà mai. Mi ha detto che gli è rimasto impresso l'urlo del Maradona, come l'abbraccio lungo dei compagni e la gioia condivisa con Corvi", dice a TuttoMercatoWeb.com l'agente, Gabriele La Manna.

Mica male esordire al Maradona...
"Credo che il sogno sia stato realizzato nel migliore dei modi. Un sogno coronato al massimo delle possibilità".

Il Parma punta su di lui per il futuro.
"Filippo si è tatuato il Parma sulla pelle. Alla fine dello scorso campionato abbiamo fatto una cena io, Rinaldi e Alessandro Pettinà dove abbiamo lasciato i ruoli e umanamente è stato detto al ragazzo che il Parma punta su di lui. Pavarini, il preparatore dei portieri, ha visto in lui doti importanti che lo avrebbero portato a far parte della prima squadra del Parma, come poi è accaduto".

Serie B: oggi il Cesena sfida la Reggiana. Lei assiste Blesa da una parte e Girma dall'altra.
"Una partita importante per entrambe. Sono due calciatori di livello. Blesa in questi quattro mesi ha fatto vedere le sue grandi qualità, c'è gà interesse da molte squadre in Italia e all'estero e valuteremo nelle prossime settimane, intanto il ragazzo è concentrato sul prosieguo del campionato. Girma credo che per questo mercato sia un punto fermo della Reggiana, è stato cercato dallo Spezia ma il club ha deciso che per questa sessione di mercato rimarrà in Emilia".

Mercato: cosa si aspetta da qui al 2 febbraio?
"Mi aspetto un attaccante dalla Juventus e che il Milan rinforzi il reparto difensivo. A sorpresa potrei aspettarmi un attaccante dal Napoli se Lucca dovesse andare a giocare altrove".

La Fiorentina s'è affidata a Paratici.
"Secondo me è l'uomo giusto per consolidare la rinascita voluta da Roberto Goretti alla Fiorentina".

