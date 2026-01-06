…con Giocondo Martorelli

“Rinascita della Fiorentina? No, non parlerei ancora di rinascita perché non sarebbe corretto, si è vista finalmente una Fiorentina che sicuramente avrà avuto modo di lavorare con Vanoli molto a livello fisico e una squadra sicuramente che ha più gamba e ha dimostrato quell'anima che io più volte ho detto che mancava”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato

Giocondo Martorelli.

La vittoria sulla Cremonese è importante per ripartire…

“Questa squadra, e si è visto fino all'ultimo minuto - perché quando si vincono le partite anche all'ultimo secondo significa che c'è una volontà importante, cioè la voglia di portare a casa il risultato - ha la cattiveria necessaria per determinare le partite più insidiose. Anche i subentrati hanno dimostrato grande abnegazione, grande coraggio e questo può essere l'inizio di un nuovo cammino da parte della Fiorentina”.

La Fiorentina si salverà?

“Penso che abbia tutte le qualità per salvarsi, l'altro ieri ho visto una squadra che sta prendendo sempre più condizione fisica e poi i risultati aiuteranno ad avere più coraggio, più autostima. Ci sono tutte le condizioni e le qualità per salvarsi, anche perché la salvezza non è lontanissima, quindi penso che sia alla portata di questa società: c'è tutto il girone di ritorno a disposizione, questi pochi punti li può recuperare senza problemi”.

Mercato: niente Inter per Cancelo. Cosa si aspetta?

”L'Inter aveva puntato su un giocatore importantissimo, Cancelo, l'unico giocatore in quel ruolo che possa sostituire Dumfries in maniera importante. Non penso che possa andare a prendere una seconda o terza scelta… e poi in questo momento l'Inter in tutti i reparti mi sembra molto molto competitiva. Spero e mi auguro che per il mercato estivo possa fare in modo di portare a casa Palestra, che vedo come un obiettivo importante per il presente ed il futuro”.

Da chi si aspetta altri movimenti?

“Mi aspetto operazioni un po' da tutte le squadre. Ad eccezione del Napoli che secondo me in questo momento insieme all'Inter è la squadra più forte e inoltre recupereranno Anguissa, Lukaku e

De Bruyne. Il Milan preso l’attaccante ha necessità di un difensore centrale”.

E la Roma?

“Mi aspetto molto dalla Roma. Deve fare minimo due attaccanti, quindi se riuscisse a portare a casa Zirkzee e Raspadori secondo me farebbe un salto di qualità notevole. E poi devono muoversi le piccole che si devono salvar: la Fiorentina di cui parlavamo prima ad esempio, spero e mi auguro che Paratici possa far uscire que calciatori che non hanno rispettato le attese e intervenire su giocatori che da qui alla fine possano sposare il progetto di questa nuova Fiorentina”.